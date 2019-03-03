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حوادث

تجديد حبس مساعد شرطة قتل والده بالمنوفية

الأحد 03/مارس/2019 - 01:28 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
محمد امين
أمر قاضي التجديد بنيابة منوف بمحافظة المنوفية، بتجديد حبس مساعد شرطة بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقيامه بقتل والده، وذلك بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بمصرع "عبد الله ا" 85 عاما على يد نجله، حسين مساعد شرطة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث المركز وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وتم إلقاء القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات على الميراث وقضايا منظورة أمام القضاء.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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