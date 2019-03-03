تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز، عن دور جماعة الإخوان في تضخيم حادث قطار محطة مصر.



وعرض «الباز» على قناة «المحور» شهادة لأحد الأشخاص يدعى خالد حسن وهو أحد المواطنين الموجودين في محطة مصر، الذي روى تفاصيل الحادث وكيف تحول قطار محطة مصر من جريمة نتيجة الإهمال إلى مؤامرة على الدولة المصرية.



وأكد «الباز» أن الحادث ثبت أنه نتيجة إهمال جسيم، لكن هناك أشخاصًا يحاولون استخدامه كوسيلة لاستغلال ضرب الدولة والنظام وتضخيم الحادثة، مضيفا أنه لا يستبعد دور لعناصر إخوانية في تضخيم حادث قطار محطة مصر لصالح الجماعة الإرهابية.



