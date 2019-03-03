ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
كـريـم الـخـطـيـب
كشف الإعلامي محمد الباز، عن دور جماعة الإخوان في تضخيم حادث قطار محطة مصر.

وعرض «الباز» على قناة «المحور» شهادة لأحد الأشخاص يدعى خالد حسن وهو أحد المواطنين الموجودين في محطة مصر، الذي روى تفاصيل الحادث وكيف تحول قطار محطة مصر من جريمة نتيجة الإهمال إلى مؤامرة على الدولة المصرية.

وأكد «الباز» أن الحادث ثبت أنه نتيجة إهمال جسيم، لكن هناك أشخاصًا يحاولون استخدامه كوسيلة لاستغلال ضرب الدولة والنظام وتضخيم الحادثة، مضيفا أنه لا يستبعد دور لعناصر إخوانية في تضخيم حادث قطار محطة مصر لصالح الجماعة الإرهابية.

ترشيحاتنا

معركة بالأسلحة النارية بين جزار ومهندس في سوهاج

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

ارمى الجبنة فى وجه أولادك.. تحد جنونى جديد على السوشيال ميديا.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

مصادرة كمية من مخدر الفينتانيل في نيويورك تكفي لقتل مليوني شخص

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

الأرصاد: اليوم أمطار ورياح مثيرة للأتربة في هذه المناطق

تشكيل الزمالك.. تغييرات بيضاء إجبارية أمام بطل أنجولا بالكونفيدرالية

القهوة بحليب أم السادة.. أيهما أفضل لصحتك؟

سكان صقر قريش بالمعادى يشكون عدم وجود أعمدة إنارة وتدهور الطرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟