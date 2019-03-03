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محافظات

جهاز التعمير: 3.5 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات خلال 5 سنوات

الأحد 03/مارس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ، ظهر اليوم، استعراض المشروعات القومية التي تم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير فرع البحر الأحمر خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى فبراير ٢٠١٩ ، جاء ذلك خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بقصر ثقافة الغردقة مع أهالي المحافظة لاستعراض المشروعات التى تمت على أرض المحافظة الساحلية خلال تلك الفترة بدون زيف أو تجميل.

حيث ثم قام المهندس حسنى منصور مدير جهاز التعمير بعرض للمشروعات التى نفذها الجهاز خلال الفترة من 2014 وحتى فبراير 2019 بتكلفة وصلت 3.5 مليار جنيه ضمت المئات من الوحدات السكنية ووحدات تطوير العشوائيات، بالإضافة إلي إنشاء ملاعب خماسية وقانونية بجميع المدن، مشروعات رصف طرق داخلية وخارجية، محطة تحليه بشلاتين وابو رماد وحلايب، مزرعة وادي القويح، ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وإنشاء مجزر آلي بالغردقة وشلاتين.

ومن ناحية أخرى أعرب اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي عن إعجابه الشديد بكمية المشروعات القومية والإنجازات التي تمت على أرض المحافظة الساحلية، مشيدا بمجهودات اللواء أحمد عبد الله في تنفيذ تلك الإنجازات خلال هذه الفترة الصغيرة.

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