السيطرة على حريق بحديقة عامة فى الوادى الجديد

تمكنت قوات الحماية المدينة صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق شب بإحدى الحدائق العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.



وتلقى اللواء محمد كمال مدير امن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق محدود بحديقة الزهور العامة شمال مدينة الخارجة، حيث اندلعت النيران ببعض النباتات والأشجار المتواجدة بالحديقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء الى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران قبل انتقالها الى المناطق المجاورة لها.



كما تجرى حاليا عمليات التبريد، وجار تحرير محضر للواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحرى حول أسباب الواقعة.