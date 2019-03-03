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رياضة

عضو النادي يكشف سر اختيار الأهلي لتنظيم بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية

الأحد 03/مارس/2019 - 01:42 م
طارق قنديل
طارق قنديل
ياسمين تيسير
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تنظيم النادي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية يعتبر محفلاً كروياً كبيراً، بالإضافة إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يتابع شخصيا تفاصيل الاستعدادات للبطولة 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل البطولة، أن البطولة ستقام في فرع النادي بالشيخ زايد حيث إنها تعد السنة الثالثة للأهلي في تنظيم البطولة.

أما عن سر اختيار النادي لتنظيم البطولة، فأكد أن النادي يتمتع بعلاقات طيبة مع العديد من السفارات وأهمها السفارة الالمانية، بالإضافة إلى أن الأهلي هو النادي الأكبر في مصر ولديه الريادة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس المقبل وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.

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