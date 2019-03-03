عضو النادي يكشف سر اختيار الأهلي لتنظيم بطولة السفارات والهيئات الدبلوماسية

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن تنظيم النادي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية يعتبر محفلاً كروياً كبيراً، بالإضافة إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يتابع شخصيا تفاصيل الاستعدادات للبطولة





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل البطولة، أن البطولة ستقام في فرع النادي بالشيخ زايد حيث إنها تعد السنة الثالثة للأهلي في تنظيم البطولة.





أما عن سر اختيار النادي لتنظيم البطولة، فأكد أن النادي يتمتع بعلاقات طيبة مع العديد من السفارات وأهمها السفارة الالمانية، بالإضافة إلى أن الأهلي هو النادي الأكبر في مصر ولديه الريادة في هذا المجال.



