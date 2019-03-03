محافظ البحر الأحمر: الشياطين سخروا كل ما لديهم للهجوم على الدولة

قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن هناك مجموعة من "أهل الشر" استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم غير المبرر على عملية التنمية دون أي حجج، واستخدام أساليب مشبوهة للنقد الهدام.



وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال المؤتمر الشبابي الذي عقد بقصر ثقافة الغردقة، أن هناك أشخاص سخروا كل ما لديهم لمحاربة كل عمل ناجح في مصر، لأغراض وأهداف شيطانية، لافتا إلى أن هناك صفحات متخصصة لبث السموم في عقول الشباب والتحريض المباشر على الدولة ومؤسساتها.



من ناحيته أعرب اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي عن إعجابه الشديد بكمية المشروعات القومية والانجازات التي تمت علي ارض المحافظة الساحلية ، مشيدا بمجهودات اللواء أحمد عبد الله في تنفيذ تلك الإنجازات خلال هذه الفترة الصغيرة .