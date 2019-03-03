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تعرف على تفاصيل حملة مبدعى الأسمرات لاكتشاف المواهب.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
آيات احمد
قالت داليا عبد العظيم، مدير إدارة خدمة المواطنين بصندوق تطوير العشوائيات، إن حملة "مبدعى الأسمرات" لاكتشاف المواهب فى حى الأسمرات تهدف لتطوير الإنسان، لافتة إلى أن المبادرة بدأت العام الماضى لاستغلال مهارات سكان المنطقة.

وأضافت، خلال حديثها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، أنه تم اكتشاف المواهب لسكان الأسمرات بمساعدة رئيس الحى، مشيرة إلى أن المبادرة مفتوحة لاكتشاف كافة الفئات العمرية.

وتابعت أنه تم اكتشاف مواهب فى التمثيل والغناء والرسم من ضمن الأطفال المشاركين بالحملة، موضحة أنه يجب على المسئولين تبنى تلك المواهب.

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