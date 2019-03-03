باستثناء الخطيب.. مجلس الأهلي في مؤتمر بطولة النادي الدبلوماسية لكرة القدم

حضر مجلس ادارة النادي الاهلي بالكامل وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل وخالد مرتجي عضوي المجلس، المؤتمر الخاص للإعلان عن تفاصيل بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بمقر النادي بالجزيرة.



