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رياضة

باستثناء الخطيب.. مجلس الأهلي في مؤتمر بطولة النادي الدبلوماسية لكرة القدم

الأحد 03/مارس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حضر مجلس ادارة النادي الاهلي بالكامل وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل وخالد مرتجي عضوي المجلس، المؤتمر الخاص للإعلان عن تفاصيل بطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس المقبل وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 14 أبريل المقبل.

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