العربية: السعودية أودعت 334 مليون دولار في المركزي الأردني

نقل تليفزيون العربية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة أودعت 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وتبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدا من الدعم.



وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار في يونيو للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.



واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضي بعدما تسببت تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في احتجاجات شعبية نادرة.