ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

الأحد 03/مارس/2019 - 01:29 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
عمرو الحلواني
يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تحقيق الفوز على حساب بترو أتليتكو الأنجولى فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى الفريق الأبيض إلى التخلص من سوء النتائج الذى يواجه بشكل دائم فى المباريات التى يخوضها خارج ملعبه، حيث لم ينجح الزمالك فى تحقيق أى انتصار منذ تاريخ 19 يونيو 2016 بعد أن كان نجح فى تحقيق الفوز على حساب أنيمبا النيجرى بدور المجموعات بهدف دون رد سجله مهاجمه حينها باسم مرسى.

وهو الأمر الذى يشير إلى أن الزمالك مر عليه ما يقرب من 1000 يوم على آخر مرة نجح فيها فى تحقيق الفوز خارج ملعبه بالبطولات الأفريقية.

وكان الزمالك خسر أمام جورماهيا الكينى خارج ملعبه أيضا بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن تحقيق الفوز" من أجل تصحيح مسار موقفه المتأزم بالمجموعة نتيجة تذيله جدول الترتيب بنقطتين من 3 مباريات خاضها حتى الآن.

ترشيحاتنا

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

معركة بالأسلحة النارية بين جزار ومهندس في سوهاج

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

سبرتاية وفرشاة .. فنانة تبدع في رسم لوحات بالقهوة والنسكافيه.. فيديو وصور

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 29 جنيها

توقعات الأبراج اليوم الأحد 3 /3 /2019

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح محملة بالأتربة غدا على تلك المناطق.. فيديو

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

سكان صقر قريش بالمعادى يشكون عدم وجود أعمدة إنارة وتدهور الطرق

واشنطن تحقق في استخدام باكستان مقاتلات أمريكية لإسقاط طائرة هندية

ميدو ينتقد ملعب برج العرب

وزيرة البيئة: دعم 15 مليون يورو لمصنع خاص بحامض النيتريك في أسوان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟