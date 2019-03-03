لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن تحقيق الفوز على حساب بترو أتليتكو الأنجولى فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.





ويسعى الفريق الأبيض إلى التخلص من سوء النتائج الذى يواجه بشكل دائم فى المباريات التى يخوضها خارج ملعبه، حيث لم ينجح الزمالك فى تحقيق أى انتصار منذ تاريخ 19 يونيو 2016 بعد أن كان نجح فى تحقيق الفوز على حساب أنيمبا النيجرى بدور المجموعات بهدف دون رد سجله مهاجمه حينها باسم مرسى.وهو الأمر الذى يشير إلى أن الزمالك مر عليه ما يقرب من 1000 يوم على آخر مرة نجح فيها فى تحقيق الفوز خارج ملعبه بالبطولات الأفريقية.وكان الزمالك خسر أمام جورماهيا الكينى خارج ملعبه أيضا بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال النسخة الحالية من مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن تحقيق الفوز" من أجل تصحيح مسار موقفه المتأزم بالمجموعة نتيجة تذيله جدول الترتيب بنقطتين من 3 مباريات خاضها حتى الآن.