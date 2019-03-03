سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مريم العقيل، وزير الشئون الاقتصادية الكويتية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين بالكويت خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي.





في بداية اللقاء رحّب الوزير بـ "العقيل"، وهنَّأه على تولي الحقيبة الوزارية مؤخرًا، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين ، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين .





من جانبها قدمت مريم العقيل الشكر لوزير القوى العاملة لحرصه على هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هيئة القوى العاملة الكويتية حريصة على مصالح أطراف العملية الانتاجية الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.



