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أخبار البلد

سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مريم العقيل، وزير الشئون الاقتصادية الكويتية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين بالكويت خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة بين البلدين في ديسمبر الماضي.

في بداية اللقاء رحّب الوزير بـ "العقيل"، وهنَّأه على تولي الحقيبة الوزارية مؤخرًا، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين ، مشيدًا بالتعاون بين الوزارتين .

من جانبها قدمت مريم العقيل الشكر لوزير القوى العاملة لحرصه على هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هيئة القوى العاملة الكويتية حريصة على مصالح أطراف العملية الانتاجية الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. 

حضر اللقاء الدكتور مبارك العازمي نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة .
سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور
سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور
سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور
سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور
سعفان والعقيل يبحثان تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والكويت.. صور

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