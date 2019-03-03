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حوادث

مباحث طلخا تضبط 4 عاطلين خلال سرقتهم مدرسة ثانوية

الأحد 03/مارس/2019 - 01:56 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط 4 طلاب خلال محاولتهم سرقة محتويات معمل حاسب آلي داخل مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية وبحوزتهم أجهزة الحاسب.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمركز شرطة طلخا من حارس مدرسة أحمد حسن الزيات برؤيته لعدد من الأشخاص يتسللون إلى المدرسة ويسرقون محتويات معمل الحاسب الآلي.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات مصطفى، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد العزب وإسلام سعد، وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، إلى المدرسة، وجرى ضبط 4 عاطلين حال قيامهم بنقل محتويات معمل الحاسب الآلي لخارج المدرسة عقب تسللهم من على السور.

وتبين أن المتهمين كل من "وليد.ج.ف.ع"، 17 عاما عاطل، و"محمد.ص.إ.أ" 17 عاما، "كريم.م.ك.ط"،19 عاما، ويقيمون بشارع جامع مسعود، و"نور.إ.ا"،17 عاما، طالب ومقيم تقسيم عمرو يونس، وبحوزتهم صفيحة منشار وقطر معدني، وكماشة وشاكوش صغر الحجم وعثر بحوزتهم على المسروقات التى تمكنوا من نقلها خارج المدرسة وهى 35 كيسة كمبيوتر، و26 شاشة L C D، وجهاز لاب توب، 15 كيبورد، 8 ماوس، وآلة طباعة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة محتويات المدرسة، وأعدوا النية لذلك بالتسلل إلى المدرسة ليلا مستغلين وجود الحارس بحجرته وقاموا بفتح باب معمل الكمبيوتر وسرقة محتوياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3225 جنح مركز شرطة طلخا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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