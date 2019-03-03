ترامب يهاجم رئيس التحقيقات الفيدرالية في قضية التخابر مع روسيا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على المستشار الخاص روبرت مولر وعلى منتقديه في أطول خطاب له خلال فترة رئاسته.



وقال ترامب، أمام حشد في قمة حزب المحافظين، وفقا لما نشره موقع "بي بي سي" اليوم: «نحن في انتظار تقرير من أشخاص لم ينتخبوا، ومن المتوقع أن يسلم مولر تقريره إلى المدعي العام قريبًا».



وأضاف: "لسوء الحظ، أنت تضع الأشخاص الخطأ في المناصب ذات المسئولية وتترك الناس لفترة طويلة لا ينبغي أن تكون هناك، وفجأة يحاولون إخراجكم مع هراء، حسنا؟".



ودأب ترامب على وصف تحقيقات المحامي الخاص بـ «مطاردة الساحرات».



ويتضمن الخطاب - الذي سجل أكثر من ساعتين - هجمات حادة على المدعي العام السابق جيف سيشنز، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كامي، والحزب الديمقراطي، والمنتقدين لمقاربته تجاه كوريا الشمالية.



وانتهت القمة الثانية لترامب مع كيم يونج أون في فيتنام فجأة دون صفقة هذا الأسبوع.



وفي حديثه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند، انتقد ترامب معارضيه في خطاب حاشد واسع النطاق.