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التربية والتعليم تعلن عن آخر موعد للتقدم للعمل بمدارس المتفوقين.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 01:49 م
صدى البلد
مي محمد
قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزيرة التربية التعليم، إن الوزارة تدعو جميع المعلمين الذين يرغبون للانتقال إلى العمل بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا التطلع على موقع الاكاديمية لمعرفة الشروط المطلوبة . 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن باب التقدم للعمل في المدارس حتي يوم 21 مارس . 

وأشارت إلى أنه يجب على المعلم المتقدم لوظيفة معلم بمدارس المتفوقين الاطلاع على التخصصات المطلوبة في المدارس وأماكنها، لافتة إلى أن هناك رغبة من وزارة التربية والتعليم بتقليل ظاهرة الاغتراب الداخلي للمعلمين.

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