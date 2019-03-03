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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

الأحد 03/مارس/2019 - 01:57 م
صدى البلد
زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 27 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر عدد 794 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42409 من البضائع العامة منها عدد 106 سيارات نقل محملة بـ 5399 طن قمح.

وجاء فى بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة الموانئ بأنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 105526، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 7603 أطنان .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10884 طن فوسفات و 12400 طن يوريا .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 660 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 540 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1535 حاوية مكافئة .
بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15132 طن حديد و 4720 طن خردة و 10000 طن قمح و 530 طن خشب زان و 360 طن ذرة و 4647 طن أرز.

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