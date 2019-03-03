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خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 02:51 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
  • وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية بأسوان
  • الوزيرة تعلن دعم مصنع كيما القديم بـ 15 مليون يورو لتوفيق أوضاعه البيئية
  • الوزيرة تعطى مهلة أسبوعا للتخلص الأمن من القمامة بالمحطة الوسيطة بالمحمودية

قامت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، الأحد، بزيارة ميدانية داخل محافظة أسوان بدأتها بتفقد الحديقة الاستوائية الدولية، كما تفقدت أيضًا عددا من المنشآت الصناعية والمواقع الخدمية، حيث رافقها خلال الزيارة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

كما قامت الوزيرة خلال جولتها بتفقد مصنع كيما أسوان الجديد، والجارى تنفيذه حاليًا، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح حول المشروع من المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة المصنع، والذى يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميا، مقارنة بالرقم الحالى وهو 300 طن/يوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.

وقال المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة المصنع، إنه اطلع على جميع هذه الملاحظات وتم الرد عليها وسيتم تلافيها خلال أسبوع، مشيرا إلى أنه تم رصد 16 مليون جنيه لإنهاء مشاكل غبار السيلكون المتصاعد من المصنع القديم.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف من زيارة مصنع كيما هو الوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مصنع كيما القديم لتوفيق أوضاعه، خاصة فى ظل دعم الوزارة لتنفيذ ذلك بمبلغ 15 مليون يورو، وذلك من أجل تحقيق سلامة بيئة العمل ونوعية الهواء.

كما قامت بتفقد المحطة الوسطية لجمع مخلفات القمامة بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، رافقها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وأعطت وزيرة البيئة، مهلة أسبوعا لإنهاء تراكمات القمامة المختلطة بالرمال فى المحطة الوسيطة للتخلص الآمن منها.

واستكملت "فؤاد" جولتها داخل محافظة أسوان بزيارة محمية سالوجا وغزال بمدينة أسوان، وشهدت "الزهرة المستحية" التى تنكمش إذا حاول أحد الأشخاص لمسها.

واستمعت لشرح من محمد زكى، نائب مدير محمية سالوجا وغزال، والذى اقترح عليها تخصيص مكان للاستراحة والوقاية من الشمس، بأحد مواقع المحمية المطل على النيل.
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور
خلال زيارتها لأسوان.. وزيرة البيئة تتفقد منشآت صناعية ومواقع خدمية.. وتعلن دعم مصنع كيما القديم بـ15 مليون يورو.. صور

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