زيزي عادل تكشف لـ صدى البلد عن سر ثبات وزنها ورشاقتها.. فيديو

أثارت المطربة الشابة زيزي عادل، الجدل بإطلالتها الغريبة والجريئة خلال حضورها حفل ختام مسابقة miss elegant الذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى وسط عدد كبير من حضور الفنانين.



وكشفت زيزي عادل في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، عن وزنها الثابت الذي لا تزيد عنه منذ ظهورها علي الساحة الفنية، قائلة: "التقليل من الأكلات الدسمة والدهون الزائدة وتناول الكثير من الخضراوات والفاكهة وشرب الماء والمشي يوميًا، كل هذه الخطوات هي التي تساعدني علي الحفاظ علي وزني بجانب النوم مباكرًا والاستيقاظ مبكرًا".



وعن تسريحة شعرها الغريبة، قالت زيزي: أميل إلى اللوك الغريب والجرئ ويليق بالمناسبة الذي أذهب إليها، وmiss elegant يتحدث عن كل ما هو جديد، لذلك ظهرت بهذا الوك.



وأحيت المطربة زيزي عادل أمس حفل تتويج ملكة miss elegant، بأغنيتها الجديدة الرجالة التي نالت إعجاب الحاضرين.