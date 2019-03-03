نائب البحر الأحمر: تسهيلات جديدة للمتعثرين في سداد فواتير الكهرباء

قال النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، إن وزارة الكهرباء وافقت على الطلب المقدم من جانبه والخاص بتقسيط متأخرات فواتير الكهرباء على المواطنين المتعثرين في السداد.



وأكد أبو خليل، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن الشركة القابضة للكهرباء وافقت على تقديم حزمة من التسهيلات لأهالي محافظة البحر الأحمر، مراعاةً لها لأوضاع المواطنين المتعثرين في سداد فواتير الاستهلاك المتراكمة، لاسيما أصحاب المحال التجارية والبازارات السياحية، الذين تضرروا كثيرًا من توقف النشاط السياحي خلال السنوات الخمسة الأخيرة.



كما أكد أبو خليل، أنه بموجب هذه التسهيلات أصبح من حق المواطنين المتعثرين، تقديم طلب بتقسيط فواتير الاستهلاك وجدولة المتأخرات على 60 شهرًا.



وقال عضو مجلس النواب، إنه لا يخفى عن أحد حجم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والتي أتت بظلالها على الأوضاع المعيشية، وأصبح المواطن في مواجهة ما بين تدبير احتياجاته اليومية، والوفاء بالتزامات الدولة عليه من دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز".



وأشار النائب أحمد أبو خليل، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في شكاوى المواطنين ببعض المناطق والمحافظات من مطالبة شركات توزيع الكهرباء لهم بسداد عدد من فواتير الاستهلاك الخاصة بعدة أشهر المتراكمة مرة واحدة، ومن يرفض السداد يتم تهديده برفع عداد الكهرباء الخاص به.