موازنة النواب تطالب ممثل التعليم ببيان عمل 11 مركزا للبحث العلمي

طالبت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سليفيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والأداء، بالعمل علي أن تكون كافة موازنات البرامج والأداء، واضحة وبها كافة التفاصيل امام مجلس النواب.



وقالت رئيسة الاجتماع خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة البرامج والأداء لكل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط وبعض الوزرات الاخرى، إنه لا بد أن تتطابق موازنة البرامج والأداء مع رؤية الدولة وأن يخدم جودة المؤشر والإتاحة والتنافسية رؤية الدولة.



وخلال المناقشات طلبت من ممثل وزارة التعليم العالي عددا من النقاط الهامة ومنها بيان توضيحي عما يقوم به 11 مركزا للبحث العلمي تبلغ موازنته المالية 3 مليارات جنيه وما هو المنتج عن تلك المراكز وكيفية استخدام هذا المنتج، للإضافة للاقتصاد القومي كما طلبت رئيسة الاجتماع موافاة اللجنة بنظم القبول للجامعات المقترح تطبيقه خلال الفترة القادمة.





ومن جانبه أكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر تمتلك 350 معهدا بحثيا بكافة الوزارات والمؤسسات المختلفة وكان نصيب وزارة التعليم والبحث العملي منها 11 مركزا بحثيا وتبلغ الموازنة المالية لهم 3 مليارات جنيه، وأن تلك المراكز أنتجت 120 ابتكارا علميا في مختلف المجالات وأثنى علي مجلس النواب لإصدار قانون حوافز العلوم والابتكار، مؤكدا أن هذا القانون سيجعل للابتكارات والأبحاث تطبيقا علي أرض الواقع.



مشيرا إلى أن مصر تقدمت نحو مركزين في مجال النشر العلمي حيث تحتل الآن المركز 35 عالميا بعد أن كانت 37 وتقدمت في مجال الابتكار العلمي إلي المركز 95 بعد أن كانت 105، مشيرا إلي أننا نستهدف خلال 2020 أن نكون بالمركز 85 عالميا في هذا المؤشر كما أكد أن نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية من إجمالي طلاب الجامعات تبلغ 60 بالمائة في حين أن 40 بالمائة المتبقية تتوزع علي الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد الخاصة.



وأكد أن مصر تستهدف الوصول إلي نسبة 40 بالمائة العام القادم من إجمالي عدد الشباب في سن التعليم الجامعي، خاصة وأن النسبة تبلغ الآن 36 بالمائة مقيدون بالتعليم الجامعي في 24 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة و128 معهد عالي و14 معهد متوسط ويبلغ عدد الطلاب 2مليون و700 ألف طلاب.



ومن جانبه أكد ممثل وزارة المالية محمد السبكي أن المستشفيات الجامعية أصبحت تعمل الآن وفق نموذج موحد طبقا لمؤشر موازنة البرامج والأداء.



وفي النهاية طالبت سلفيا نبيل رئيس الاجتماع أن تكون كافة المباني التعليمية الجديدة للكليات أو غيرها تتوافق مع رؤية الدولة واحتياجات سوق العمل.