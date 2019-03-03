ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة

الأحد 03/مارس/2019 - 02:49 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي عمرو أديب، إن محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة ويخفف الضغط المروري ويربط بين شرق وغرب القاهرة والدائري، موضحا أن المحاور في مصر نفذت في عهود كثيرة منها كوبري 6 أكتوبر.

وأضاف «أديب»، في تصريحات تلفزيونية، أن محور روض الفرج ينفذ بـ65 كيلومترا، وهو يعتبر السد العالي للكباري، مشيرا إلى أن محور روض الفرج الجديد وضعت فيه مليارات ليخفف العبء عن محور 26 يوليو والازدحام والتكدسات المرورية ويسهل الحركة.

وأوضح أن محور روض الفرج يتم تنفيذه بأيد مصرية 100%، أيدي 4 آلاف عامل ومهندس، ويعتبر أعرض كوبري بالعالم 64 مترا بطول 720 مترا وارتفاع 14 مترا، لافتا إلى أن هذه المشروعات التى تنجز في سنوات قليلة رد على كل من يسأل أين تذهب أموال الدولة.

موضوعات متعلقة

اللواء كامل الوزير يطالب بزيادة معدلات الأداء بمحور روض الفرج.. صور

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو

حمدي رزق: محور روض الفرج معجزة ستبهر العالم

المهندس المسئول بمحور روض الفرج: الكوبري المعلق سيدخل موسوعة جينيس

صدى البلد تكشف تفاصيل أعرض كوبري معلق بالعالم.. فيديو

مدير مشروع محور روض الفرج: الكوبري المعلق أعرض جسر في العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك امام بترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية الأفريقية

تشكيل الزمالك.. تغييرات بيضاء إجبارية أمام بطل أنجولا بالكونفيدرالية

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

حبس مشرف التحويلة الرئيسى فى حادث جرار قطار محطة مصر

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين في خلية أكتوبر الإرهابية

وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لـ أجيري

الدولار بـ 3 جنيهات.. كيف دعمت نظريات الاقتصاد رؤية عكاشة

احذر.. تلك الجمل تدمر طفلك نفسيا.. فيديو

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو
الطرق والكباري: تشكيل لجنة للنظر في كفاءة كوبري طوخ المنهار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟