عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة ويخفف الضغط المروري ويربط بين شرق وغرب القاهرة والدائري، موضحا أن المحاور في مصر نفذت في عهود كثيرة منها كوبري 6 أكتوبر.



وأضاف «أديب»، في تصريحات تلفزيونية، أن محور روض الفرج ينفذ بـ65 كيلومترا، وهو يعتبر السد العالي للكباري، مشيرا إلى أن محور روض الفرج الجديد وضعت فيه مليارات ليخفف العبء عن محور 26 يوليو والازدحام والتكدسات المرورية ويسهل الحركة.



وأوضح أن محور روض الفرج يتم تنفيذه بأيد مصرية 100%، أيدي 4 آلاف عامل ومهندس، ويعتبر أعرض كوبري بالعالم 64 مترا بطول 720 مترا وارتفاع 14 مترا، لافتا إلى أن هذه المشروعات التى تنجز في سنوات قليلة رد على كل من يسأل أين تذهب أموال الدولة.

