اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لأعمال غسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين لمدة 6 ساعات من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 4 صباح الثلاثاء وذلك لأعمال غسيل وتطهير شبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

