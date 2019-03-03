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محافظات

فودة يشهد حفل تأبين الشهيد محمود ناجي.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
ايمن محمد
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفل تأبين الشهيد محمود ناجي العواد في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في العملية الشاملة سيناء 2018، بحضور أسرة الشهيد وزوجته وطفلته الصغيرة.

أقيم حفل التأبين بدار المناسبات بمدينة الطور، وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة وكذلك شهداء حادث محطة رمسيس ثم تلاوة للقرآن الكريم وكلمة عن فضل الشهيد وأهمية إحياء ذكراه، كما قدم طلاب الأزهر الشريف فقرات دينية.

وأكد المحافظ في كلمته أن الشهيد يضحي بنفسه من أجل أن تحيا بلده فهو فخر لنا ونحن لا ننسي شهداءنا ونقول لأسرته  أن شهادة ابنكم من أجل مصر لهي فخرا لكم ولمصر.

ووجه المحافظ الشكر لأبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية حيث إنهم العمود الفقري للدولة وأنه إذا سقط شهيد منهم فهناك 1000 شهيد غيره.

وأعلن المحافظ عن تقديم رحلة عمرة على نفقة المحافظة لأسرة الشهيد وزوجته وابنته الصغيرة وقال إن المحافظة ستقوم برعاية ابنة الشهيد طوال فترة دراستها لتفتخر بأبيها الذي قدم حياته فداءً للوطن.

حضر حفل التأبين اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء نادر العشماوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ ونائب البرلمان غريب حسان والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وقدم المحافظ دروع وشهادات تقدير لأسرة الشهيد.

وفي نفس السياق افتتح المحافظ جدارية باسم الشهيد في شارع المنشية بطور سيناء، مدون عليها تاريخ استشهاده ومرسوم عليها صورة له.

فيما أكدت والدة الشهيد أن ابنها، وكل الشهداء تاج على رأسها، ورؤوس كل المصريين.
فودة يشهد حفل تأبين الشهيد محمود ناجي.. صور
فودة يشهد حفل تأبين الشهيد محمود ناجي.. صور
فودة يشهد حفل تأبين الشهيد محمود ناجي.. صور
فودة يشهد حفل تأبين الشهيد محمود ناجي.. صور

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