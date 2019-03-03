ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة

الأحد 03/مارس/2019 - 05:53 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثالث لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بعنوان" القانون وذوى الاحتياجات الخاصة"، أن بناء الإنسان هو التوجه العام للدولة وذوى الإعاقة، فهم يستحقون الاهتمام والرعاية لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم والإعاقة ليست الإعاقة الجسدية، ولكن الإعاقة فى العزيمة واليوم يعد استكمالا لحقوقهم فى التعايش بحرية وممارسة كافة حقوقهم.

أضاف أن الجامعة اهتمت بتوفير كافة الخدمات وكافة أنواع الدعم للطلاب والعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة فلدينا 176 طالب ، 150 موظف وعامل ذوى احتياجات خاصة من خلال تخصيص أماكن لممارسة الانشطة المختلفة والرياضية ولقد حقق الطلاب العديد من المراكز المتميزة على مستوى مصر كما أنشأت الجامعة مركز تقديم الخدمات لذوى الإعاقة لمساعدتهم لممارسة حياتهم، وكذلك سيتم مراجعة كافة المبانى لما يتماشى مع سهولة حركتهم كما أنشأت الجامعة مكتبة النور والتى تقدم خدماتها للطلاب والباحثين المكفوفين ، ويوجد برنامج نوعى مميز بكلية رياض الأطفال للغة الاشارة

وأكد الدكتور أشرف سويلم أن المؤتمر له أهمية كبيرة لمشاركة شباب الباحثين فى النقاط البحثية وتبادل الأفكار من الجوانب القانونية والاجتماعية لذوى الاعاقة ولقد اهتمت الجامعة بانشاء مركز خدمات جامعة المنصورة لذوى الاعاقة فى اطار برتوكول بين الجامعة وهيئة الاميديست ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب وكذلك إنشاء مكتبة النور والأمل للمكفوفين وتهدف الجامعة الى تذليل كل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم .

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أنه منذ إعلان الدولة المصرية لعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة والكلية حملت على عاتقها تنظيم مؤتمر علمى لمناقشة العديد من الرؤى والأفكار حيث يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة : المسئولية الجنائية بشأن تعريض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر ، الدعائم الفلسفية لحماية ذوى الاعاقة جنائيا، جريمة بيع واستغلال الأعضاء البشرية لذوى الاعاقة ، الاعاقة والتنمية المستدامة فى مصر بعد قانون الاعاقة الجديد ، المسئولية الجنائية عن الاتجار بأعضاء ذوى الاحتياجات الخاصة ، حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاتفاقيات الدولية ، حق العمل لذوى الاحتياجات بين النظرية والتطبيق ، الوضع القانونى للأطفال ذوى الاحتياجات أثناء النزاعات المسلحة تطبيق على سوريا ، التنظيم القانونى لذوى الاحتياجات الخاصة فى قانون الخدمة المدنية الجديد ، دراسة فى ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقة ، حقوق ذوى الاعاقة ، التعويض عن ميلاد طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الدكتور تامر صالح أن تنظيم المؤتمر يأتى ادراكا من كلية الحقوق بجامعة المنصورة بوجود تحديات يعانى منها ذوى الاعاقة تؤثر على حياتهم اضافة الى احتياجاتهم الى نمط معين فى الحياة لكى نحقق سويا النهوض بالدولة المصرية ايمانا من الجميع بحق التعايش كشعب واحد ولذلك تم انشاء العديد من المجالس والنقابات المختصة بشئونهم.
 
ونوه أن التاريخ يذكر اشخاص منهم خلدوا اسمائهم بما قدموه من تحدى للاعاقة ومنهم موسى ابن نصير ، فرانكلين روزفيلت وتقلد منصب الرئيس الأمريكى ، طه حسين فى الأدب عميد وفى السياسة وزيرا وكان منهم الشعراء والفقهاء أثبتوا جميعا أن الارادة جواد يقفز بساقين فوق كل التحديات ورفع شعار تميزنا بأيدينا.


رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة
رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

زعيم عربي يلتقي الأسد لأول مرة منذ الأزمة السورية

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

شاهد.. تحذيرات عالمية من ارتفاع إصابات الحصبة

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك امام بترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية الأفريقية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟