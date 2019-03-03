رئيس جامعة المنصورة: توفير كل التسهيلات للطلاب والعمال ذوي الإعاقة



وأضاف الدكتور تامر صالح أن تنظيم المؤتمر يأتى ادراكا من كلية الحقوق بجامعة المنصورة بوجود تحديات يعانى منها ذوى الاعاقة تؤثر على حياتهم اضافة الى احتياجاتهم الى نمط معين فى الحياة لكى نحقق سويا النهوض بالدولة المصرية ايمانا من الجميع بحق التعايش كشعب واحد ولذلك تم انشاء العديد من المجالس والنقابات المختصة بشئونهم.



ونوه أن التاريخ يذكر اشخاص منهم خلدوا اسمائهم بما قدموه من تحدى للاعاقة ومنهم موسى ابن نصير ، فرانكلين روزفيلت وتقلد منصب الرئيس الأمريكى ، طه حسين فى الأدب عميد وفى السياسة وزيرا وكان منهم الشعراء والفقهاء أثبتوا جميعا أن الارادة جواد يقفز بساقين فوق كل التحديات ورفع شعار تميزنا بأيدينا.







أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثالث لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بعنوان" القانون وذوى الاحتياجات الخاصة"، أن بناء الإنسان هو التوجه العام للدولة وذوى الإعاقة، فهم يستحقون الاهتمام والرعاية لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم والإعاقة ليست الإعاقة الجسدية، ولكن الإعاقة فى العزيمة واليوم يعد استكمالا لحقوقهم فى التعايش بحرية وممارسة كافة حقوقهم.أضاف أن الجامعة اهتمت بتوفير كافة الخدمات وكافة أنواع الدعم للطلاب والعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة فلدينا 176 طالب ، 150 موظف وعامل ذوى احتياجات خاصة من خلال تخصيص أماكن لممارسة الانشطة المختلفة والرياضية ولقد حقق الطلاب العديد من المراكز المتميزة على مستوى مصر كما أنشأت الجامعة مركز تقديم الخدمات لذوى الإعاقة لمساعدتهم لممارسة حياتهم، وكذلك سيتم مراجعة كافة المبانى لما يتماشى مع سهولة حركتهم كما أنشأت الجامعة مكتبة النور والتى تقدم خدماتها للطلاب والباحثين المكفوفين ، ويوجد برنامج نوعى مميز بكلية رياض الأطفال للغة الاشارةوأكد الدكتور أشرف سويلم أن المؤتمر له أهمية كبيرة لمشاركة شباب الباحثين فى النقاط البحثية وتبادل الأفكار من الجوانب القانونية والاجتماعية لذوى الاعاقة ولقد اهتمت الجامعة بانشاء مركز خدمات جامعة المنصورة لذوى الاعاقة فى اطار برتوكول بين الجامعة وهيئة الاميديست ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب وكذلك إنشاء مكتبة النور والأمل للمكفوفين وتهدف الجامعة الى تذليل كل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم .وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أنه منذ إعلان الدولة المصرية لعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة والكلية حملت على عاتقها تنظيم مؤتمر علمى لمناقشة العديد من الرؤى والأفكار حيث يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة : المسئولية الجنائية بشأن تعريض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر ، الدعائم الفلسفية لحماية ذوى الاعاقة جنائيا، جريمة بيع واستغلال الأعضاء البشرية لذوى الاعاقة ، الاعاقة والتنمية المستدامة فى مصر بعد قانون الاعاقة الجديد ، المسئولية الجنائية عن الاتجار بأعضاء ذوى الاحتياجات الخاصة ، حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الاتفاقيات الدولية ، حق العمل لذوى الاحتياجات بين النظرية والتطبيق ، الوضع القانونى للأطفال ذوى الاحتياجات أثناء النزاعات المسلحة تطبيق على سوريا ، التنظيم القانونى لذوى الاحتياجات الخاصة فى قانون الخدمة المدنية الجديد ، دراسة فى ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقة ، حقوق ذوى الاعاقة ، التعويض عن ميلاد طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.