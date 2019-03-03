بدء تنفيذ حملة للتوعية بمتلازمة داون في مدارس شمال سيناء

بدأت محافظة بشمال سيناء في تنفيذ حملة للتوعية بمتلازمة داون، بمدارس المحافظة والتي يشرف علي تنفيذها مديرية التربية والتعليم وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة.



وأعلنت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم عن أن الحملة مستمرة حتى يوم 21 مارس الجاري، ويتم تنفيذها على مستوى جميع مدارس التربية الفكرية والدمج على مستوى المحافظة، وتتضمن ندوات ومحاضرات حول التعريف بالمتلازمة ومواصفاتها وكيفية الكشف عنها والتعامل مع أصحابها وكيفية التعرف عليها والتدخل المبكر لعلاجها، كما يتم تناول ذلك من خلال طابور الصباح في المدارس المعنية، وتوضيح أساليب الرعاية والتعليم المطلوبين لهذه الفئة حتى لا تتأثر حالاتهم ويتدهور وضعهم.



كما يتم خلال الحملة تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي يشارك فيها التلاميذ المصابين بمتلازمة داون لدمجهم في المجتمع ومع زملائهم الأسوياء.