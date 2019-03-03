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أخبار العالم

روسيا والهند تفتتحان مصنعا لإنتاج بنادق كلاشينكوف

الأحد 03/مارس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أعلن دميتري شوجايف مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، عن افتتاح روسيا والهند مصنعا لإنتاج بنادق "كلاشينكوف" الآلية بمدينة كورفا الهندية.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال شوجايف اليوم الأحد خلال حديثه للصحفيين: "اليوم تم افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف طراز "اك-203" بمؤسسة إنتاج أسلحة بمدينة كورفا في الهند وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الوقت السابق على مستوى رفيع، وتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة".

وأوضح أن المشروع يتضمن إنتاج أكثر من 700 ألف قطعة سلاح مع توطين كامل للإنتاج.

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