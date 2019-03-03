ناشيونال انترست: الرئيس الأمريكي يتبع مبدأ عدم التوصل إلى صفقة أفضل من الوصول إلى صفقة سيئة.. قمة ترامب وكيم الثالثة بعيدة المنال.. و"هانوي" أعادت إلى الأذهان قمة ريكيافيك الفاشلة عام 1986

إصرار كيم على رفع جزء كبير من العقوبات سبب فشل قمة هانوي

قمة هانوي هي المرحلة الأخيرة من نمط تاريخي مألوف في المفاوضات الكورية الشمالية

نيويورك تايمز: بعد فشل قمة ترامب وكيم الثانية.. عصر جديد من التوترات النووية

الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف أسوأ

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعات منتقديه السياسيين ، بقراره بعدم التوقيع على صفقة سيئة خلال قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام متبعا مبدأ أن "عدم التوصل إلى صفقة، أفضل من الوصول إلى صفقة سيئة"، بحسب ما ذكرت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، في تقرير مطول لها.لقد كان إصرار كيم على أن تقوم الولايات التحدة برفع جزء كبير من العقوبات هو سبب فشل قمة هانوي وعدم التوصل لاتفاق. إلأ انه بالرغم من ذلك، فقد نجحت إدارة ترامب في جلب زعيم كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول.وأوضحت المجلة الامريكية أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو، قال إن كيم طالب برفع 'العقوبات التي تعرقل الاقتصاد المدني، وحياة جميع الناس على وجه الخصوص'، في إشارة إلى خمسة من شروط عقوبات الأمم المتحدة الأحد عشر المفروضة على كوريا الشمالية- وبشكل أساسي فإن كل عقوبات الأمم المتحدة لا تتعلق مباشرة بالأسلحة. لكن تداعيات هذه العقوبات كانت تعني 'تجاوز' أقصى درجات الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة في المفاوضات مع كوريا الشمالية.وفي المقابل، لم يعرض الكوريون الشماليون سوى إغلاق مرافق إنتاج المواد النووية في مركز البحوث النووية في يونجبيون، وهو المفاعل النووي الرئيسي في كوريا الشمالية ومصنع إعادة معالجة البلوتونيوم. من الواضح أن كيم لم يوافق على إغلاق المنشآت السرية الأخرى في كوريا الشمالية لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، وهذا إهمال صارخ.وهنا، قالت "ناشيونال انترست" إنه لوضع الأمور في نصابها، حتى لو كان كيم قد اتخذ تلك الخطوة الإيجابية فإن هذا كان سيصبح أقل بكثير من خريطة الطريق التفصيلية التي يسعى إليها المفاوضون الأمريكيون والتي تشمل 'التفكيك الكامل والذي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه'. وبشكل عام، قد ينظر إلى قمة هانوي على أنها المرحلة الأخيرة من نمط تاريخي مألوف في المفاوضات الكورية الشمالية.وأكدت المجلة الأمريكية أنه في أعقاب انهيار مفاوضات هانوي، تبدو قمة ترامب وكيم الثالثة بعيدة المنال، مشيرة إلى أن قمة ترامب وكيم الثانية أعادت إلى الأذهان قمة ريكيافيك الفاشلة في عام 1986 بين الرئيس رونالد ريجان والسكرتير العام السوفييتي ميخائيل جورباتشوف حول نزع السلاح النووي، والتي انتهت برفض ريجان قبول برنامج المبادرة الدفاعية الاستراتيجية الأمريكية؛ حتى أن ريجان لم يحضر المؤتمر الصحفي الختامي وكان جورباتشوف قد قال لريجان على مسمع من مراسلي وسائل الإعلام وهم يخرجان من قاعة الاجتماع: "لن نلتقي ثانية"وأضافت المجلة أنه من الممكن أن تكون قمة هانوي قد أعطت ملاحظات كافية للواقع حول المفاوضات الداخلية لبيونج يانج، ولكن لا يوجد هناك شيء واضح يستحق أن نراهن عليه.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنه على المدى القصير، من المحتمل أن تكون الأضرار الناجمة عن الاجتماع الفاشل، كبيرة، وليس فقط لأحلام "ترامب" في الحصول على جائزة "نوبل" للسلام، التي طلب من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن يرشحه لها.وأضافت: "الخطر الآن، هو أنه بعد أن وضع الكل تعليقاته الشخصية بشأن المفاوضات، فإن كلا من ترامب وكيم، سيميلان إلى زيادة الضغط على بعضهما البعض، وقد يبشر ذلك بعصر جديد من التوترات النووية، في لحظة أعلن فيها عن التراجع عن اتفاق كبير للحد من الأسلحة الروسية، وفي وقت تعود فيه أزمة الهند وباكستان إلى الواجهة من جديد، تزامنا مع دراسة إيران إعادة إنتاج مخزونها من الوقود النووي".وذكرت الصحيفة الأمريكية أن "ترامب هو من وضع نفسه في موقف أسوأ، حيث ظل يكرر أنه كان هناك متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق".