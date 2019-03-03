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تعليم

افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة

الأحد 03/مارس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أعمال الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات، والذى تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2019، بحضور الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، المهندس طارق عبد المحسن مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة ، الدكتور مصطفى صالح عميد معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات، الدكتور أحمد أبو الفتوح وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور سمير الموجى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور مجدى زكريا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أسامة أبو النصر مقرر الملتقى.

وشارك في فعاليات المؤتمر معهد تكنولوجيا المعلومات وجمعية الدلتا لريادة الأعمال وبمشاركة عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في سوق العمل التكنولوجي والحوسبة ويهدف الملتقى للجمع بين التوجيه المهني والتدريب العملي للمهتمين بمجالات الحاسبات والمعلومات.

ويسلط الملتقي الضوء علي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقات الواقع الافتراضي، إنترنت الأشياء، تعزيز جودة اختبار البرمجيات، دعم التوجه نحو تصميم البرامج الطبية، تطبيقات أمن المعلومات، تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف المحمولة، وتعزيز ثقافة العمل الحر ومساعدة الطلاب والخريجين علي رسم المسار المهني الملائم وفق قدراتهم واهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل.

كما يقام علي هامش فعاليات الملتقي معرض مشاريع التخرج لطلاب الكلية بجانب معرضا للأعمال الفنية لطلاب الكلية، ومسابقة علمية لحل المشكلات بصورة برمجية عن طريق تصميم خوارزم ذكي فعال.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط حاجة سوق العمل لتخصصات الكلية وهو ما دفع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تساهم مع الجامعة في إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي بحرم الجامعة ليكون حاضنة تكنولوجيا تستوعب مشاريع الطلاب والخريجين وتعمل على تنمية مهاراتهم في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات، كما أشاد بسعي الكلية لإطلاق برنامج دراسي لتدريس مختلف مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور أشرف سويلم إلى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في دعم المجالات الطبية ودورها الملموس في تقليل الخطأ البشري، مما يدل على قيمة ومكانة خريجي الكلية وأن مجالات العمل تمددت لتشمل مختلف نواحي الحياة.

وأضاف الدكتور حسن سليمان أن الملتقى يستهدف ربط الطلاب بأحدث التقنيات التي تتبناها الشركات المتخصصة في سوق العمل، وأن الكلية لا تدخر جهدا في العمل على إكساب الطلاب المهارات المطلوبة وفق متطلبات سوق العمل، وأنها تسعي لإنشاء برامج أكاديمية جديدة كبرامج الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز فرص الطلاب على الالتحاق بسوق العمل.
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة
افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة

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