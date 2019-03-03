حلو ومغذي.. أكلة ذهبية لذكاء الأطفال

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الأطفال دائمًا لا يرغبون فى تناول الطعام الصحى والمفيد لصحة أبدانهم وعقولهم ويميلون إلى تناول الحلوى والمقرمشات والأطعمة المصنعة مما يشكل خطورة على تطورهم ونموهم الجسدى والعقلى.



وأضاف لـ"صدى البلد" أن هناك حلاً سحرياً يجمع بين مميزات الأطعمة الصحية والمذاق الشهى الذى يحبه الأطفال وله عدة فوائد للجسم خاصة فيما يتعلق بالوظائف الذهنية وصحة الدماغ وهو الموز بالعسل، فالموز يحتوى مجموعة كبيرة من العناصر التى تساعد على زيادة معدل الذكاء والقدرات الذهنية كما يمد المخ بالغذاء اللازم له، أما عسل النحل ففوائده غنية عن الذكر.



ونصح "سعيد" بإعطاء وجبة الموز بعسل النحل للطفل بشكل مستمر بشرط ألا تزيد على مرتين يوميا بشرط ألا يتم إطعامه اى شئ آخر قبل مرور نصف ساعة على الأقل، وأن تحسن الأم انتقاء الموز وعسل النحل والتأكد من جودتهما.