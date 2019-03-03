واتفورد يضرب ليستر سيتي بهدف من تسلل واضح.. فيديو

أحرز تروي دييني الهدف الأول لفريقه واتفورد فى شباك ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب فيكارج رود فى الجولة الـ29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف واتفورد فى الدقيقة 5 عن طريق دييني من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من زميله ليقفز على أثرها، فتسكن الشباك علي الفور.



وعلي رغم من تسجيل واتفورد للهدف، إلا أنه جاء من تسلل واضح، والحكم لم يستعن بتقنية الفيديو.



ويحتل فريق واتفورد فى المركز الثامن برصيد 40 نقطة ، بينما جاء فريق ليستر سيتي فى المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.