محافظ أسيوط يدشن بنكا للأفكار والمبادرات ويدعو المواطنين للمشاركة

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن تدشين بنك الأفكار والمبادرات لمحافظة أسيوط كأحد آليات تجميع أفكار ومقترحات ومبادرات المواطنين من أصحاب الأفكار الابتكارية الخلاقة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه مجتمعنا المحلي أو تساعد في النهوض به في أي من النواحي الاقتصادية أو الخدمية أو الإنتاجية.



وقال المحافظ إن بنك الأفكار والمبادرات يهدف إلى إشراك المواطنين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشباب في تنمية المجتمع المحلي من خلال إطلاق الطاقات الإبداعية والابتكارية لكافة المواطنين وتجميع أفكارهم ومقترحاتهم ودراستها وتحديد جدواها مناشدًا الشباب المساهمة والمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم لكل ما يفيد المجتمع في جميع المجالات من خلال صفحة بنك الأفكار والمبادرات لمحافظة أسيوط على الفيس بوك (https://www.facebook.com/bank.afkar.assiut/) ويمكن تسجيل الأفكار وإرسالها بملء استمارة من على الصفحة توضح الفكرة حتى يمكن للمسئولين من دراستها وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع ومساعدة الشباب على تمويل أفكارهم ومبادراتهم بالتنسيق مع مبادرة مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.



وأكد حرص الدولة بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تبنى المبادرات الناجحة والأفكار الابتكارية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنمية المجتمع لتكون نقطة اتصال بين محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية وأصحاب الافكار في جميع المجالات مشددًا على ضرورة التفاعل مع أفكار المواطنين واقتراحاتهم وسرعة دراستها وتحديد الجيد منها مع توضيح العائد المجتمعي والتواصل والتنسيق مع أصحابها لبحث آليات تنفيذها في ضوء الامكانيات المتاحة.