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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم

الأحد 03/مارس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
حرص الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد على زيارة كليتى الصيدلة والعلوم، في جولة تفقدية بمعامل الكيمياء العضوية والتحليلية والكيمياء الطبية والكيمياء الحيوية للاطمئنان على أمن وسلامة المعامل.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق قواعد الأمن والسلامة للطالب والمعمل من حيث ارتداء الطالب لكافة التجهيزات الضرورية خلال تواجده بالمعمل والتأكيد على تواجد طفايات الحريق الصالحة للاستخدام واهتمام الأستاذ داخل المعمل بسلامة الطالب وأمنه وكذلك المحافظة على المواد الكيميائية مغلقة بطريقة أمنة.

كما تفقد رئيس الجامعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية وعدد من قاعات المحاضرات حيث التقى بطلاب الفرقة الخامسة متحاورا معهم في حوار أبوي عن أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة وأجاب سيادته على عدد من تساؤلاتهم المختلفة.

وتفقد رئيس الجامعة كلية العلوم حيث التقى مع مجموعة من طلاب الفرقة الثانية ميكروبيولوجى وأكد على اشتراطات السلامة والأمن والتأكد من سلامة طفايات الحريق وسلامة شبكات الغاز والمياه والكهرباء والمصاعد الكهربائية والصيانة الدورية.

وأوصى رئيس الجامعة بوضع هذه الإرشادات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى بشكل واضح وفى مكان بارز للجميع.

وفى نهاية جولة رئيس الجامعة بكليتي الصيدلة والعلوم اكد ثقته فى الجهد المبذول لراحة ورعاية الطلاب من خلال منظومة أمنة يتعظم فيها دور الجميع ونضمن بها امن وسلامة الطالب والمنشآت التعليمية بالجامعة.
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم
رئيس جامعة بورسعيد يتابع أمان وسلامة المعامل بكليتي الصيدلة والعلوم

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