تكريم المدارس الحاصلة على الجودة والاعتماد في أسيوط

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يرافقه الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد احتفالية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتكريم المدارس الحاصلة على الجودة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الخدمات التنفيذية بالمديرية ولفيف من مديرى الإدارات والأقسام.



بدأت الاحتفالية بمشاهدة بعض عروض الاطفال بمركز تنمية القدرات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بمدينة أسيوط ثم تفقد أقسام المركز وحجرات المصادر والوسائل التعليمية والمتطورة.



وأشاد المحافظ – خلال كلمته – بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في رفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والإعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لسوق العمل مشيرًا إلى أهمية المبادرة التي تم تنفيذها من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال إمكانيات المدارس الفنية والصناعية في تعظيم الأستفادة من مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز لتأهيل الطلاب لسوق العمل وربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية معلنًا دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية والنهوض بكافة المؤسسات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.



ووجهت الدكتورة يوهانسن عيد الشكر لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والمديرية لسعيهم لتحقيق أعلى معايير الجوجدة والإعتماد بالمؤسسات التعليمية وتطبيق معايير تأهيل الطلاب لسوق العمل وتنفيذ خطط التدريب والتنمية وإستغلال موارد المحافظة والإمكانات المتاحة وتوظيف المناطق الصناعية ومراكز التدريب وورش العمل بالمحافظة مشيرة إلى استكمال منظومة الجودة والإعتماد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة لتحتل مصر مكانتها الرائدة في مجال التعليم مؤكدة أن الهيئة القومية لضمان الجودة استطاعت أن تنال ثقة الهيئات والمنظمات الدولية وتحقيق نجاحات كبيرة.



واستعرض صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بعض إنجازات مديرية التربية والتعليم خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى ارتفاع عدد المدارس التي حصلت على الجودة والإعتماد حيث وصلت إلى 239 مدرسة منها 166 مدرسة رياض أطفال و44 مدرسة إبتدائية و22 إعدادية و6 مدارس ثانوية ومدرسة واحدة ثانوية فنية مؤكدًا على استمرار تطبيق معايير الجودة والاعتماد بجميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية ووضع معايير لاختيار المعلمين وتدريبهم وتأهيل المؤسسات التعليمية بدعم من الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية.



وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء درع الهيئة للوزير المحافظ وتبادل الدروع ثم منح شهادات التقدير لوكيل الوزارة ووكيل المديرية ومديرى التعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.