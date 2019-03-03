استمرار توافد مواطني الغربية للمشاركة فى مبادرة 100 مليون صحة.. صور

توافد الآلاف من أبناء ومواطني قرى ومراكز محافظة الغربية لليوم الثالث على التوالي على مقرات مبادرة 100 مليون صحة ضمن محافظات المرحلة الثالثة للكشف المبكر عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية، والتي تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.



وأوضح ديوان المحافظة أنه تم الدفع بـ 1081 فرقة طبية ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات جامعة طنطا والتأمين الصحى، وأخرى متحركة، تقوم بدورها بإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، من خلال العمل بالحملة على فترتين يوميا الأولى من 9 صباحا وحتى 3 مساء، والفترة الثانية من 3 مساء وحتى 9 مساء، وذلك حتى انتهاء المدة المقررة للمبادرة.



يذكر أن المبادرة بمحافظة الغربية شهدت فى أول يومين لها الكشف على نحو 132 ألف مواطن، والتي تستهدف المسح الطبى لـ 3376735 مواطنا من أبناء محافظة الغربية، لاكتشاف المصابين بفيروس "سى" والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقديم الرعاية الصحية والعلاج للحالات التى تثبت إيجابيتها بالمجان.