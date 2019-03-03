محافظ الدقهلية: الأمراض تؤثر على الاقتصاد الوطنى

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم مستشفى المطرية المركزى تفقد خلالها أعمال مبادرة 100 مليون صحة وأشاد بالإقبال الكبير من المواطنين للكشف عن فيروس سى وضغط الدم والسكر والسمنه.



وقال ان هذه المبادرة التى تعد حدثا غير مسبوق تهدف الى علاج جميع المصريين من الأمراض التى بدات فى الانتشار خلال السنوات الاخيرة وهى امراض تؤثر على السلامة النفسية وانتاجية المواطن كما تؤثر على الاقتصاد الوطنى.



وأشاد محافظ الدقهلية بأداء فرق عمل المبادرة التى شاهدها فى الكشف على المواطنين وتحديد مدى احتياجهم للعلاج الذى يتم بالمجان وعلى نفقه الدوله بالكامل، كما قام الدكتور كمال شاروبيم بجوله داخل المستشفى تفقد خلالها قسم الغسيل الكلوى.



كما استمع الى عدد من المرضى الذين اشادوا بمعاملة الاطباء وهيئة التمريض والخدمات المقدمة لهم وقدم الشكر لجميع العاملين بالمستشفى وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة تلقى قبولا ورضا من المواطنين.