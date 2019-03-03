شاروبيم للمواطنين: لا تدفعوا جنيهاً واحداً.. وعلاج فيروس سي مجاني

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة مستشفى الجمالية المركزي للاطمئنان على سير العمل بمبادرة 100 مليون صحة وتأكد خلال جولته قيام فرق العمل بواجبها تجاه المواطنين الذين توافدوا على المستشفى بالمئات للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وهي ضغط الدم والسكر والسمنة.
شدّد محافظ الدقهلية على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة، وحذَّر المواطنين من دفع اية مبالغ تحت أي مسمى، وقال إن العلاج الذي يتم صرفه بالمجان وعلى نفقة الدولة وهو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب هذه المبادرة التي تهدف إلى الاطمئنان على صحة المواطنين وعلاج من يثبت إصابته بالفيروس بعد أن أصبح الشفاء من الفيروس يتم تمامًا بشهادة منظمة الصحة العالمية التي اعتبرت مبادرة الرئيس 100 مليون صحة تجربة هامة في حصر الأمراض وعلاج المواطنين منها.