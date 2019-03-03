شاروبيم للمواطنين: لا تدفعوا جنيهاً واحداً.. وعلاج فيروس سي مجاني

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بزيارة مستشفى الجمالية المركزي للاطمئنان على سير العمل بمبادرة 100 مليون صحة وتأكد خلال جولته قيام فرق العمل بواجبها تجاه المواطنين الذين توافدوا على المستشفى بالمئات للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وهي ضغط الدم والسكر والسمنة.



