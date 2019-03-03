الإفتاء توضح الفرق بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ووساوس الشيطان

قال الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ورؤية الشيطان ووساوسه.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما الفرق بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ورؤية الشيطان؟»، أن الرؤية الصالحة هى ما يراه الإنسان فيتحقق مثل فلق الصبح، فهناك إشارات يراها الإنسان ترمز إلى أشياء واقعة فى الحياة، وهناك ما يراه الإنسان من قبيل الأحلام أو كأنه يفكر فى شيء فرآه حين نام، وهذا حديث النفس، فالذى يدرك هذا هو العالم ومن تبحر فى العلم فأدرك.



واستدل بما ورد عن سيدنا محمد إبن سيرين أنه دخل عليه رجل يقول "يا إمام إنى رأيت أنى أؤذن، فقال له أبشر فسوف تحج إلى بيت الله الحرام هذا العام، ودخل عليه رجل آخر فقال يا إمام أنى رأيت أنى أؤذن، فقال أنت رجل سوء فاتق الله ولا تفعل الحرام، فسأله الجالسون حوله كيف تقول لهذا الرجل ولهذا الرجل"، فلأنه صاحب بصيرة ونورانيه قال: "الأول دخل عليَّ وجدت فى ووجه نور الطاعة وحب الله فقال إنى أؤذن فتذكرت قول الله عز وجل {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}، أما الثاني فدخل عليَّ فوجدت فى نفسه ظُلمة المعصية فهذه لا تكون إلا لعالم مخلص، فتذكرت قول الله عز وجل {فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ}، موضحًا أن مسألة الفرق بين هذا وذاك تحتاج إلى عالم بصير خبير ولا يجوز أن يتم التلاعب بذلك.