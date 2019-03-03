ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء توضح الفرق بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ووساوس الشيطان

الأحد 03/مارس/2019 - 02:54 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ورؤية الشيطان ووساوسه.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما الفرق بين الرؤيا الصالحة وحديث النفس ورؤية الشيطان؟»، أن الرؤية الصالحة هى ما يراه الإنسان فيتحقق مثل فلق الصبح، فهناك إشارات يراها الإنسان ترمز إلى أشياء واقعة فى الحياة، وهناك ما يراه الإنسان من قبيل الأحلام أو كأنه يفكر فى شيء فرآه حين نام، وهذا حديث النفس، فالذى يدرك هذا هو العالم ومن تبحر فى العلم فأدرك.

واستدل بما ورد عن سيدنا محمد إبن سيرين أنه دخل عليه رجل يقول "يا إمام إنى رأيت أنى أؤذن، فقال له أبشر فسوف تحج إلى بيت الله الحرام هذا العام، ودخل عليه رجل آخر فقال يا إمام أنى رأيت أنى أؤذن، فقال أنت رجل سوء فاتق الله ولا تفعل الحرام، فسأله الجالسون حوله كيف تقول لهذا الرجل ولهذا الرجل"، فلأنه صاحب بصيرة ونورانيه قال: "الأول دخل عليَّ وجدت فى ووجه نور الطاعة وحب الله فقال إنى أؤذن فتذكرت قول الله عز وجل {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}، أما الثاني فدخل عليَّ فوجدت فى نفسه ظُلمة المعصية فهذه لا تكون إلا لعالم مخلص، فتذكرت قول الله عز وجل {فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ}، موضحًا أن مسألة الفرق بين هذا وذاك تحتاج إلى عالم بصير خبير ولا يجوز أن يتم التلاعب بذلك.

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

الرئيس السيسي يتسلم ميدالية ووثيقة الأخوة الإنسانية من البابا فرنسيس

حكم تعليق صور المتوفي تلمسا للدعاء له بالرحمة

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فيديو عبور طلاب فوق ترعة بالبحيرة

عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة

قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 -3- 2019

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء.. صور

بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. مغردون: نور الشربيني فخر نساء مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو
الطرق والكباري: تشكيل لجنة للنظر في كفاءة كوبري طوخ المنهار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟