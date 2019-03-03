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محافظات

محافظ الدقهلية للمواطنين بـ100 مليون صحة: من يطلب منكم مليما واحدا بلغوا عنه

الأحد 03/مارس/2019 - 03:06 م
صدى البلد
همت الحسينى
زار الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مركز طب الأسرة بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر، يرافقه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات مديرية الصحة، وتفقد سير العمل بالمبادرة واطمأن إلى وجود 9 فرق عمل منها 4 صباحية و4 مسائية وفرقة احتياطية.

وقال شاروبيم إن وجود هذه الفرق من شأنه تخفيف معاناة المواطنين الراغبين في إجراء الكشف على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وعدم تحميل المواطنين مشقة مسافات السير الطويلة حتى يأتوا إليكم.

وشدد محافظ الدقهلية على أن العلاج الذي يصرف للمواطنين تتحمل تكلفته الدولة بالكامل ولا يدفع المواطن جنيها واحدا، وقال: "بلغوا إدارة الوحدة إذا طلب منكم أي من العاملين بها مليما واحدا".

وأضاف: "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لكم هي الحفاظ على صحتكم وعلاج من تتأكد إصابته بالفيروس فورا من خلال هذه المبادرة التي أصبحت محل إشادة الجميع".

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