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دهاء الأميرات.. أزياء ميجان ميركل دلالة على نوع جنينها.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 03:31 م
إطلالات ميجان ميركل
إطلالات ميجان ميركل في الحمل
رشا عوني
أسابيع قليلة وتضع ميجان ميركل دوقة ساسكس طفلها الأول من الأمير هاري، فمن المقرر أن تلد في ربيع 2019 وفقًا لما أعلنه القصر الملكي البريطاني حينما أعلن نبأ حملها في 2018، فهي الآن حاملًا بشهرها السابع، ويبدو أنها فخورة بهذا الحمل كثيرًا حيث يظهر ذلك واضحًا في الكثير من الصور التي يلتقطها لها عدسات المصورين، ففي كل مرة تظهر ميجان تحتضن بطنها المنتفخ برفق وتتحسس جنينها.

ولأن القواعد الملكية البريطانية تحذر الإعلان عن جنس المولود قبل الولادة، فهناك طرق أخرى يستنتج منها محبي الأميرة ميجان نوع جنينها، وهي سلاح الموضة والأزياء.

فاستخدمت ميجان ميركل هذه الوسيلة بما يتماشى مع نوع الجنين، وهذا ما فعلته نظيرتها الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني خلال حملها في الأمير لويس، حيث كانت ترتدي ألوانًا طيلة الحمل تنم عن حملها بأمير صبي، وبالفعل بعد الولادة فاجأت العالم بطفلها الثالث لويس.

وبنفس الطريقة تعمل ميجان ميركل على اتباع هذا النهج، فمنذ إعلان حملها وهي ترتدي درجات مختلفة، كان من بينها البينك، الوردي، الأسود، الأوف وايت، الأحمر، وكلها ألوان لها دلالة قوية على حملها في أميرة.

كما أن حفل البيبي شاور الذي أقامته صديقات ميجان ميركل في نيويورك الأسبوع الماضي، والهدايا التي حصلت عليها ميجان، تدل على نوع الجنين وأنها حامل بطفلة، فقد صنعت الطاهية دارسي ميلر الكعك والحلوى والمخبوزات، وقامت بنشر صور من الحلوى التي قدمتها بهذا الحفل، ومن هنا تنبأ متابعي ومحبي ميجان بأنها حامل في طفلة نتيجة رؤيتهم للكعك والحلوى المغطاة بعجينة السكر الوردية وهو اللون الذي يرمز دومًا للإناث.
دهاء الأميرات.. أزياء ميجان ميركل دلالة على نوع جنينها.. صور
دهاء الأميرات.. أزياء ميجان ميركل دلالة على نوع جنينها.. صور

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