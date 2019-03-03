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المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 03:16 م
صدى البلد
مي محمد
قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن انقطاعات المياه تتم وفقا لتخطيط مسبق للتطوير والربط أو في حالة وجود طوارئ، مثل ما حدث أمس، السبت، بشأن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة.

وأضاف "عبد الغني"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية" mbc مصر 2"، اليوم، الأحد، أن أبرز المناطق داخل محافظة الجيزة التي ستشهد انقطاعات المياه خلال الفترة القادمة هي مناطق الحوامدية، وجزيرة الذهب، وأطفيح.

وأكد المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي،أ ن الشركة تتلقى الشكاوى على الخط الساخن 125 لحل مشاكل المياه و175 لأزمات الصرف الصحي.

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