سوني توقف منصة الألعاب «بلاي ستيشن فيتا» رسمياً

أوقفت شركة "سوني" Sony المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، رسميا إنتاج منصة الألعاب المحمولة التابعة لها "بلاي ستيشن فيتا" PlayStation Vita، وتعتبر هذه هي الخطوة الأخيرة التي تقوم بها سوني فيما يخص عملية التخلص التدريجي الطويلة التي شملت وقف ألعاب الجيل الأول في عام 2015، وفقا لما ذكره موقع "إنجادجيت" التقني.



