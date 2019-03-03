سوني توقف منصة الألعاب «بلاي ستيشن فيتا» رسمياً

أوقفت شركة "سوني" Sony المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، رسميا إنتاج منصة الألعاب المحمولة التابعة لها "بلاي ستيشن فيتا" PlayStation Vita، وتعتبر هذه هي الخطوة الأخيرة التي تقوم بها سوني فيما يخص عملية التخلص التدريجي الطويلة التي شملت وقف ألعاب الجيل الأول في عام 2015، وفقا لما ذكره موقع "إنجادجيت" التقني.
وبحسب ما ذكره موقع "هايب بيست"، تعتبر "بلاي ستيشن فيتا" واحدة من أفضل منصات الألعاب المحمولة في السوق، ونافست بقوة منصة "نينتندو 3 دي إس" Nintendo’s 3DS لكنها فشلت في جذب انتباه المستخدمين لأنها ظهرت في وقت انتشرت فيه ألعاب الهواتف المحمولة.