كبسولة الفضاء كرو دراجون تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة الفضاء "كرو دراجون" بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، وهي أول مركبة فضاء أمريكية قادرة على حمل رواد فضاء منذ توقف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة عام 2011.



وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم /الأحد/ أن الكبسولة "كرو دراجون" التي صنعتها شركة "سبيس إكس" الخاصة لا تحمل على متنها رواد فضاء، وهي تقوم برحلة اختبارية لمحطة الفضاء الدولية، بغرض اختبار مراحل إطلاق المركبة والتحامها بمحطة الفضاء الدولية ثم سقوطها في المحيط الأطلنطي، بهدف اكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل إقلاع رواد الفضاء على متنها.



وتهدف "سبيس إكس" و"بوينج" إلى إطلاق أولى بعثات الفضاء المأهولة في وقت لاحق من العام الحالي، ما لم تطرأ ظروف تؤدي إلى تأجيلها حتى العام المقبل.

