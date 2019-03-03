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نوستالجيا.. فارس السينما: استقلت من سلاح الفرسان لأتفرغ للفن.. وصلاح الدين نقطة انطلاقي.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
آيات احمد
قال أحمد مظهر، فارس السينما المصرية، إنه تقدم للحصول على المعاش من أجل تفرغه للسينما، لافتًا إلى انه شارك فى تصوير فيلم " رد قلبى" قبل أن يحصل على إذن من الكلية الحربية، حيث انه كان ضابطًا بالجيش، موضحًا انه شارك بفيلم " ظهور الإسلام" فى بداية مشواره الفنى بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وأضاف مظهر فى لقاء نادر ببرنامج شموع، والذى اعادت عرضه فضائية " ماسبيرو زمان"، حب السينما متغلغل فى نفوس المصريين كلهم، مشيرًا إلى أنه كان هناك الكثير من زملائه ارادوا تقليده و دخول عامل الفن.

وأكد أنه كان فى سلاح الفرسان، وكان من الضباط الأحرار،موضحًا ان الفروسية أخلاق وإحساس وحماس، مشيرًا إلى انه يعشق الحيوان والحصان وكان مستمتع بكونه ضابط سوارى.

ولفت إلى ان فيلم " صلاح الدين" كان يمثل نقلة هامة فى تاريخه الفنى وجعله ممثل درجة اولى.


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