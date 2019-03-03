ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

حسين الزناتي: تعاون مثمر بين هيئة الكتاب ونقابة الصحفيين

الأحد 03/مارس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت نقابة الصحفيين؛ لقاء مفتوح مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، للحديث حول السلبيات والايجابيات الخاصة بالدورة السابقة لمعرض اليوبيل الذهبي، وحول الثقافة والإعلام وصناعة النشر؛ والشراكة بين الهيئات الثقافية والكيانات النقابية.

وأدار الحوار الكاتب الصحفي حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، الذي أوضح أن علاقة النقابة بالدكتور هيثم ليست جديدة، مضيفا أن الحاج علي ضيف كريم على النقابة اليوم. 

لفت "الزناتي" إلي أن رئيس هيئة الكتاب أهدى مجموعة من الإصدارات الجديدة للهيئة، للنقابة، ووعد بإهداء مكتبة النقابة كل العناوين الجديدة التي تصدر عن الهيئة خلال السنوات القادمة. 

وأشار "الزناتى" إلى أن التعاون لم يقتصر علي الاهداءات الخاصة بالكتب أو التخفيضات، وستكون النقابة موجودة في المعارض التي تنظمها الهيئة. 

وأهدت هيئة الكتاب إصداراتها المتنوعة إلى مكتبة نقابة الصحفيين بعدد 250 عنوانا؛ تضاف إليها الإصدارات الجديدة تباعا لتكون متاحة للإطلاع للصحفيين وأسرهم وزوار النقابة.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: أمطار ورياح محملة بالأتربة غدا على تلك المناطق.. فيديو

كارثة تهدد تركيا.. وتحذير من سقوط 500 ألف قتيل

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية والقناة الناقلة

تأييد حبس هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق 5 سنوات

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

تعرف على سبب اختيار رامي مالك لدور الشرير في فيلم جيمس بوند.. فيديو وصور

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

ضبط موظفين بالبريد استوليا على 155 ألف جنيه من أموال المودعين

بعد مؤمن زكريا.. لاعب مصري آخر مهدد بالرحيل عن الدوري السعودي

بعد رفض بريطانيا.. زوج عروس داعش يطالب بعودتها معه إلى هولندا

ليفربول في مهمة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟