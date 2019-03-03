حسين الزناتي: تعاون مثمر بين هيئة الكتاب ونقابة الصحفيين

عقدت نقابة الصحفيين؛ لقاء مفتوح مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، للحديث حول السلبيات والايجابيات الخاصة بالدورة السابقة لمعرض اليوبيل الذهبي، وحول الثقافة والإعلام وصناعة النشر؛ والشراكة بين الهيئات الثقافية والكيانات النقابية.





وأدار الحوار الكاتب الصحفي حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، الذي أوضح أن علاقة النقابة بالدكتور هيثم ليست جديدة، مضيفا أن الحاج علي ضيف كريم على النقابة اليوم.





لفت "الزناتي" إلي أن رئيس هيئة الكتاب أهدى مجموعة من الإصدارات الجديدة للهيئة، للنقابة، ووعد بإهداء مكتبة النقابة كل العناوين الجديدة التي تصدر عن الهيئة خلال السنوات القادمة.





وأشار "الزناتى" إلى أن التعاون لم يقتصر علي الاهداءات الخاصة بالكتب أو التخفيضات، وستكون النقابة موجودة في المعارض التي تنظمها الهيئة.



