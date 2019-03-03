عضو الصيادلة: الأوراق المطلوبة قانونية وغير متحيزة

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والمرشح على مقعد عضو النقابة العامة فوق السن بقطاع القاهرة والجيزة، أنه تقدم بأوراق للجنة تلقي الطلبات للعملية الانتخابية، اليوم دون اي عواقب.



وأوضح "عطا الله" في تصريحات لصدي البلد، أن كل الأوراق المطلوبة من المرشحين قانونية، وغير متحيزة كالمجلس السابق الذي وضع شهادة الخدمة العسكرية وشهادة حسن السير والسلوك في متطلبات التقديم وذلك غير قانوني.



واكد عضو المجلس، انه يوجد اقبال كبير على العملية الانتخابية، ويعد الأول من نوعه لانه قبل انتهاء اليوم و عدد المتقدمين حوالي 60 عضو حتى الآن.