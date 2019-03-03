زوج عروس داعش يطالب بعودتها معه إلى هولندا.. الإرهابي الهولندي يكشف أسرار حياته في صفوف التنظيم الأخطر.. ويروي كيف تزوج من المراهقة البريطانية.. وتفاصيل أول جريمة ارتكبها

الإرهابي الهولندي المعتقل في سجن بالرقة يروي تفاصيل زواجه بعروس داعش وسر طلبها الزواج منه

ياجو ريديك زوج شميمة بيجوم رفض داعش وحاول الهرب من الجماعة الإرهابية فاتهموه بالجاسوسية

مفاجأة.. هولندا لم تسقط جنسية زوج عروس داعش على نقيض موقف بريطانيا من بيجوم

شتات مازالت تعانيه عروس داعش شميمة بيجوم وزوجها الهولندي وكل من هم على شاكلتهم ممن جردوا أنفسهم من الإنسانية سعيا وراء الاندماج في صفوف الإرهاب، فبعد انهيار الكيان الإرهابي الواهي المزعوم تسميته بدولة الخلافة، وجد هؤلاء أنفسهم إما مسجونين على أراض استباحوا فيها حرمة الدم أو ضائعين دون ملجأ أو مطاردين بتهم الإرهاب أو مقتولين على الأراضي التي دنسوها بعد أن نبذتهم دولهم التي يحاولون حاليا العودة إليها.ولعل أحدث طلبات العودة تلك التي نادى بها الزوج الهولندي لـ «عروس داعش» شيمية بيجوم - التي انضمت إلى الجماعة الإرهابية في سوريا عام 2015 حينما كان عمرها 15 عامًا - أنه يريدها أن تعود معه إلى هولندا.«ياجو ريديك» و«شيمية بيجوم» تزوجا بعد أيام من وصولها إلى الإقليم الذي يسيطر عليه داعش وتحدث إلى موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي » واعترف بالقتال في صفوف الجماعة الإرهابية، لكنه قال إنه يريد الآن العودة إلى وطنه مع زوجته وابنهما الوليد.ريديك الذي يبلغ من العمر 27 سنة، محتجز في مركز اعتقال كردي في شمال شرق سوريا، وسيواجه عقوبة السجن لمدة ست سنوات للانضمام إلى منظمة إرهابية، إذا عاد إلى هولندا.وفي مقابلة مع مراسل «بي بي سي» في الشرق الأوسط، كوينتين سومرفيل، قال ريديك إنه رفض داعش وحاول الهرب من الجماعة الإرهابية، وأضاف من داخل أحد السجون في الرقة أنه تعرض للتعذيب بعد أن اتهمه المتطرفون بأنه جاسوس هولندي.ووصف زوج عروس داعش الحياة تحت سطوة التنظيم الإرهابي، قائلا إنها قاسية للغاية، راويا شهادته حين حضر واقعة رجم امرأة بتهمة الزنا، ورأى أكوام جثث الموتى في المدينة، وفقدت ابنه الرضيعة بسبب سوء التغذية.أما شميمة بيجوم، والتي تبلغ من العمر حاليا 19 عامًا، فقد هربت مع زوجها المقاتل من داعش من بلدة باجوز، آخر أراضي الجماعة الإرهابية في شرق سوريا، بعد انهيار ما زعم بأنه «كيان الخلافة».واستسلم ريديك لمجموعة من المقاتلين السوريين، بينما كانت بصحبته شميمة وابنهما المولود حديثًا، ولكن انتهى المطاف بعروس داعش وابنها بين 39 ألف شخص في مخيم اللاجئين في شمال سوريا، حتى ذهبت الآن إلى مكان آخر.وأضاف «ريديك»، في تصريحاته لـ «بي بي سي»، أنه لم يرَ شيئًا خطأ في زواجه من بيجوم حينما كان عمرها 15 عاما بينما كان عمره 23 عامًا، لأنه كان بمحض «اختيار» منه لها، على حد تعبيره.ووصف ريديك كيف التقى تلك التلميذة من شرق لندن، التي صارت فيما بعد أما لأبنائه في مركز المرأة في الرقة، وقال إنه في البداية لم يكن مهتما لأنها كانت صغيرة جدا.وأضاف: «لأكون صريحا، عندما جاء صديقي وأخبرني أن هناك فتاة كانت مهتمة بالزواج، لم أكن مهتما بسبب سنها، لكنني قبلت العرض على أي حال».وتابع حديثه واصفا شميمة حينها، قائلا إنها بدت «في حالة ذهنية جيدة».وأصر ريديك، الذي ينتمي في الأصل لمدينة أرنهيم في هولندا، قائلا: "لقد كان اختيارها، طلبت أن تبحث عن شريك لها، ودعيت لي".واعترف: «إنها كانت صغيرة جدا، وربما كان من الأفضل لها أن تنتظر قليلا»، وأضاف: "لكنها اختارت الزواج».وغادرت بيجوم المملكة المتحدة في فبراير 2015 إلى جانب أميرة عباسي، وهي أيضًا 15 عامًا في ذلك الوقت، وكاديزا سلطانة، التي كانت في السادسة عشرة من عمرها، والتي يعتقد أنها قُتلت في غارة جوية عام 2016.وكانت السلطات البريطانية أسقطت الجنسية عن بيجوم، على أساس أنها مواطنة بنجالية الأصل وفقا لوالدتها، لكن وزارة الخارجية في بنجلاديش عارضت ذلك، قائلة إن «بيجوم ليست مواطنة بنجالية ولن يسمح لها بدخول البلاد».وفي الشهر الماضي، أخبرت عائلة بيجوم وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنهم سوف يتحدون قراره بإسقاط جنسيتها الإنجليزية.وفي تقرير سابق بثته هيئة الإذاعة البريطانية، قالت رينو، شقيقة شميمة بيجوم، إنه لا يمكنها التخلي عنها ببساطة، وطلبت المساعدة في جلب وليدها الجديد إلى المملكة المتحدة.وفي الوقت نفسه، علق زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، قئلا إن بيجوم لديها الحق في العودة إلى بريطانيا، ووصف قرار إسقاط الجنسية عنها بأنه قرار متطرف، على الرغم من أن زوجها ريديك مدرج على قوائم الإرهاب وترقب الوصول، لم تسقط السلطات في هولندا جنسيته.ومع ذلك، قال مراسلنا: «الحقيقة هي أن شميمة بيجوم وياجو ريديك فقدا القدرة على تحديد مصيرهما عندما انضما إلى تلك المجموعة المتطرفة، وقد يجد الزوج الهولندي أنه من الصعب عليه العودة إلى وطنه كما هو الحال مع زوجته».