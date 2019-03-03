انتشال جثة غريق بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة غريق من النيل أمام قرية باسوس، دائرة مركز القناطر الخيرية ونقلت الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كان العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر، تلقى بلاغًا من الأهالي بمشاهدة جثة على مياه النيل أمام قرية باسوس.



انتقل العميد عادل الكفراوي مدير المسطحات بالقليوبية وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لذكر ويرتدي ملابسه كاملة ولم يعثر معه على أي أوراق تدل على شخصيته ونقلت الجثة لمستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

