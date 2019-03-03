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حوادث

دفاع محمد البلتاجى يطلب إحالته لمستشفى المنيل التخصصى

الأحد 03/مارس/2019 - 03:05 م
صدى البلد
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره الدائرة 11 إرهاب، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 اخرين من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

التمس الحاضر مع المتهم محمد البلتاجى إحالته لمستشفى المنيل التخصصى لإجراء التحاليل الطبية وعمل أشعة رنين على المخ على نفقته الخاصة تداركا لحالته الصحية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

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