تجديد تكليف وليد زيدان قائما بأعمال عميد طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق

أصدر الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، القرار رقم 342 بتاريخ 2 مارس 2019 بتجديد تكليف الدكتور وليد محمد فتحي علي زيدان للقيام بعمل عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة لمدة عام أو لحين تعيين عميد للكلية أيهما أقرب.



جدير بالذكر أن الدكتور وليد زيدان تولي المسئولية منذ أول مارس 2017 حيث أشرف علي تجهيز الكلية بمختلف المعامل وبدء الدراسة بها منذ عامين بنظام الساعات المعتمدة طبقًا لأحدث نظم التعليم في العالم بعقد بروتوكول تعاون مع جامعة داندي ببريطانيا لتدريب أعضاء هيئة التدريس علي أحدث نظم التدريب والمناهج.

