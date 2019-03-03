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اقتصاد

قطع المياه عن منطقة التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر والحى الـ16 بالشيخ زايد

الأحد 03/مارس/2019 - 03:18 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بخط السحب الرئيسى قطر 1800 مم، تم قطع المياه عن منطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، والحى الـ16 بمدينة الشيخ زايد.

وأكد فهمى أنه جارٍ العمل على إصلاح الكسر لعودة خدمة مياه الشرب فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100).

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