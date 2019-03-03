ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدير الكرة ببني سويف: أمل الصعود للممتاز قائم

الأحد 03/مارس/2019 - 03:13 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قال وائل حبيب، مدير الكرة بنادي بني سويف، إن فرصة الصعود للدوري الممتاز مازالت قائمة بسبب بعض العوامل، وسوف نتمسك بالفرصة حتى آخر جولة من منافسات القسم الثاني.

وأضاف حبيب ، أن من ضمن العوامل التي تزيد من فرصته في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، أن بني سويف، ومنافسه يخوضان مباريات صعبة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بني سويف لن يفرط في أى نقطة بعد الآن.

وأوضح مدير الكرة ببني سويف، أن هناك مشكلة قائمة بين المنافس، وأحد الأندية الأفريقية بخصوص أحد اللاعبين، الذي كان محترفه في صفوفه من قبل، وإذ لم يتم حلها سيتعرض المنافس لخصم 6 نقاط من رصيده، وهذا يسهل من المهمة.

الجدير بالذكر أن بني سويف يحتل وصافة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 39 نقطة.

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير

القبض على شقيقتين بالأقصر متهمتان بقضية «مستريحة الأرانب»

احذر.. تلك الجمل تدمر طفلك نفسيا.. فيديو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

الدولار بـ 3 جنيهات.. كيف دعمت نظريات الاقتصاد رؤية عكاشة

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 29 جنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فيديو

المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير
عمرو أديب: محور روض الفرج أضخم كوبري معلق في المنطقة
رئيس فليبس شمال أفريقيا: نقل الإنترنت عبر الإضاءة قريبا والسرعة تزيد 100 ضعف
الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟