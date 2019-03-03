مدير الكرة ببني سويف: أمل الصعود للممتاز قائم

قال وائل حبيب، مدير الكرة بنادي بني سويف، إن فرصة الصعود للدوري الممتاز مازالت قائمة بسبب بعض العوامل، وسوف نتمسك بالفرصة حتى آخر جولة من منافسات القسم الثاني.



وأضاف حبيب ، أن من ضمن العوامل التي تزيد من فرصته في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، أن بني سويف، ومنافسه يخوضان مباريات صعبة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بني سويف لن يفرط في أى نقطة بعد الآن.



وأوضح مدير الكرة ببني سويف، أن هناك مشكلة قائمة بين المنافس، وأحد الأندية الأفريقية بخصوص أحد اللاعبين، الذي كان محترفه في صفوفه من قبل، وإذ لم يتم حلها سيتعرض المنافس لخصم 6 نقاط من رصيده، وهذا يسهل من المهمة.



الجدير بالذكر أن بني سويف يحتل وصافة مجموعة الصعيد بالقسم الثاني برصيد 39 نقطة.